Sport, i risultati delle casoriane

VOLLEY – Casoria batte “Elisa Volley Pomigliano” per tre set ad uno. Anche l’ultima giornata di campionato sorride ai nostri viola. Decima vittoria, ottava consecutiva, nelle ultime undici giornate disputate dai ragazzi di mister Paglionico. Sicché, numeri e prestazioni alla mano, non si può non aver ammirato un cammino che ha davvero dello straordinario per una matricola come la nostra. Soltanto un punto di distacco dalla terza classificata, a più tredici dalla quinta. Quattrocento i punti superati da Fabio Losco. Da mister Paglionico, a un gruppo eccezionale di pallavolisti, passando per coach Ferreri. Tutti hanno reso questa stagione un vero e proprio prodigio sportivo. Complimenti, davvero!, e che il futuro riservi ulteriori soddisfazioni…

FUTSAL – “Tigre Casalnuovo” funesto. A cui vanno i complimenti e l’augurio di un buon proseguimento. La perdiamo male, una vera batosta – a dirla tutta. L’abbiamo perso 0-8, questo quarto di finale per i playoff. Ci sarà da darsi ad accurate e profonde riflessioni. Tuttavia non v’è da accanirsi ulteriormente verso il gruppo guidato da mister Valentino. Più di qualcosa per cui andare fieri c’è stata, e come, durante la stagione. Questa sconfitta, amarissima, faccia da corroborante (pro)positivo per il futuro imminente.