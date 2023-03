Sport, i risultati delle casoriane

CALCIO – La Viola del Sud la vince di giustezza, all’ultimo respiro. Al “Marcellino Cerulli”, il Casoria batte il Massa Lubrense per 0-1. A deciderla è Bomber Orefice, con il suo diciassettesimo sigillo stagionale, al novantesimo minuto. Ci si aspettava una partita brutta, sporca e cattiva; lo è stata. I nerazzurri di Pasquale Aiello, terzultimi in piena bagarre retrocessione, hanno saputo rendere la vita difficile a Liguori e compagni. Nonostante l’evidente disparità tecnica, i padroni di casa hanno tenuto testa agli avversari, bloccando le retrovie e concedendo poco spazio alla manovra casoriana. Il gol arriva per opera e virtù di un gruppo, quello guidato da Gaetano Perrella, mai pago, famelico, dedito al superamento dei propri limiti e degli inevitabili ostacoli lungo il cammino. Con questa, sono 21 le vittorie stagionali. A quattro giornate dalla fine, con i playoff quasi certi, al Casoria “non resta” che provare ad assaltare il primo posto occupato dall’Ischia.

Al termine della trentesima giornata, la classifica – dalla prima alla quinta posizione – è la seguente: 1. Ischia (69 pt), 2. Albanova (65 pt), 3. CASORIA (64 pt), 4. Pompei (60 pt), 5. Sporting Ercolanese (57 pt).

PALLAVOLO – La Viola del volley vince, convince, ed allontana i guai. Nel palazzetto di Giugliano, il Volley Casoria batte per 3 set a 0 l’ASD ATHENA Volley. Sfida quasi mai messa in discussione, soltanto il primo set ha regalato ritmi avvincenti con il dominio dell’incertezza. I pallavolisti guidati da coach Paglionico sono usciti vincenti da un vero e proprio crocevia per la loro stagione. Questa vittoria scaccia via la minaccia della zona retrocessione che stava iniziando a farsi sempre più opprimente. Sono diventati 6 i punti di distacco dalla quartultima posizione occupata proprio dall’Athena. Insomma: una bella boccata di ossigeno per la pallavolo casoriana.

VOLLEY CASORIA – ASD ATHENA 3-0 (25-22, 25-19, 25-19)

CALCIO A 5 – Tre punti d’oro per i calcettisti di mister Valentino. Al “Funteam”, lo Sporting Casoria ha la meglio sul Futsal Vesuvio con un risicato 2-1. Seppur con un risultato magro, è bottino pieno per il team casoriano. I due goal portano la firma di Matuozzo e di Milano. La sfida, essendo di quelle delicate, ne ha risentito in quanto a spettacolo; ciò spiega il perché di un punteggio che ha del singolare nel mondo del futsal. Vittoria che permette alla Viola di dare una spallata perentoria alle tre che la inseguono in classifica, tra cui proprio la squadra vesuviana, scacciandole a +5. La settima posizione diventa così sempre più salda, ed i playoff si fanno sempre più concreti