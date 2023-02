Sport, i risultati delle casoriane

CALCIO – Inarrestabile la Viola del Sud. Al “Vittorio Papa” di Cardito, il Casoria si impone per 0-2 contro l’Ercolanese e si porta a -1 dal primo posto. Partita spoglia di emozioni, come da pronostico. Per assistere al primo tiro, griffato Liguori, c’è da aspettare il venticinquesimo minuto. Ritmi tirati, avversari spigolosi, e nervosismo a far da padrone. La sblocca, nel bel mezzo del recupero del primo tempo, bomber Orefice con una frustrata di testa su cross al bacio dell’undici Basso. Nemmeno il tempo di far rientro sul manto erboso, che al 49′ ci pensa Prevete a realizzare il goal del K.O. Dopodiché, è normale amministrazione per i calciatori guidati da Gaetano Perrella, con pochi e fugaci lampi dalle parti del portiere avversario. Tre punti d’oro contro un’avversaria di valore. L’Ercolanese di Gigi Squillante era reduce da tre vittorie consecutive. Diventano 52 i punti conquistati dal Casoria che, visto il pareggio casalingo dell’Ischia, accorcia proprio sulla squadra ischitana e, ora, vede il primo posto lontano di un solo punto. Buono il vantaggio sulla terza Pompei, distaccata di 5 punti.

PALLAVOLO – Si riparte con una sconfitta netta. Il Volley Casoria perde per 0-3 contro il Bava Rioneterra, nella trasferta puteolana. Vittoria meritata per i padroni di casa, ma non si può non sottolineare quanto il match sia stato condizionato da una settimana difficile per i pallavolisti di coach Paglionico; quattro i titolari alle prese con infortuni e febbre alta. Losco e Flaminio sono riusciti a recuperare solo in extremis, mentre Ardenio e Barone hanno dovuto rinunciarvi. Sicché non si è potuto far altro che constatare la precarietà degli allenamenti infrasettimanali. La Viola del volley rimane a quota 17 punti, in ottava posizione, e tiene a distanza di quattro lunghezze la terzultima l’ASD Athena.

BAVA RIONETERRA-VOLLEY CASORIA 3-0 (25-18, 25-19, 25-15)

CALCIO A 5 – Pareggio casalingo che sa di amaro. È 5-5 tra lo Sporting Casoria e la Futsal Barrese. Per i padroni di casa, non sono valse la vittoria, che avrebbero meritato, la tripletta di Laezza e la realizzazione prima di Magliano e poi di Matuozzo. Gli ospiti sono riusciti nella rimonta nel rush finale, agguantando un pareggio beffardo per i calcettisti di mister Valentino. È un punto che, comunque, muove una classifica compassata. La Viola del futsal scende di due scalini e ricopre l’ottava posizione, l’ultima valevole per l’accesso ai playoff, a quota 19, con la diretta inseguitrice tenuta a distanza di due punti.