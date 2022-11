Sport, i risultati delle casoriane

CALCIO A 5 – Il Futsal Casoria batte per 4-2 il Plajanum di Chiaiano. Ritorno alla vittoria per la squadra allenata da mister Valentino. I Viola mettono in cascina i tre punti, dopo la frenata di domenica scorsa. In grande spolvero Fiorillo che segna le marcature per due volte. In rete anche Matuozzo e Cortese. Vittoria laccata d’oro che rilancia i nostri ragazzi in classifica e li spedisce nelle zone alte.

PALLAVOLO – Continua il momento “no” dei ragazzi del coach Paglionico. Sono tre le sconfitte consecutive nel giro di 6 giornate di serie B. Il Volley Casoria perde, in quel del palazzetto di Giugliano, contro il PAG Volley Taviano per 0 a 3. È il primo set ad essere l’unico davvero combattuto fino alla fine, poi terminato di sole tre lunghezze. Sono gli altri due set a lasciar emergere la differenza tecnica tra i due team, e se nel corso del secondo qualche speranza v’era ragione di essere, nel terzo ed ultimo la possibilità di accorciare le distanze è apparsa sin da subito remota.

VOLLEY CASORIA-PAG VOLLEY TAVIANO 0-3 (22-25; 19-25; 15-25).