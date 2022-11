Sport, i risultati degli atleti casoriani

ARTI MARZIALI – Al campionato mondiale di Kick Boxing in Scozia il piccolo campione casoriano Jacopo Russo si è classificato secondo al campionato mondiale di Point Fighting e primo classificato pari merito e miglior atleta nella sua categoria di Karate.

PALLAVOLO – La quinta giornata di B non regala gioie. Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di mister Paglionico. Il Volley Casoria perde, tra le mura amiche, contro il BCC Leverano per 1 set a 3. Match subito in salita per noi con gli ospiti in grande spolvero nei primi due set. I viola vincono il terzo set grazie ad una risposta d’impeto e di orgoglio. La risalita non si compie per l’inizio shock nel quarto ed ultimo set: l’ 1 a 7, alle primissime battute, da parte del team della provincia di Lecce, ha tarpato le ali irrimediabilmente ai padroni di casa.

VOLLEY CASORIA-BCC LEVERANO 1-3 (19-25, 19-25, 25-23, 10-25)

CALCIO A 5 – La Barrese batte il Casoria per 4 reti a 3. Dopo i fausti in Coppa Campania, lo Sporting Casoria Futsal non bissa il successo in campionato.

Nella trasferta di Barra, la quarta giornata non arride ai ragazzi allenati da mister Vincenzo Valentino. La partita comincia nel migliore dei modi con la rete siglata da Marrone che sblocca il punteggio. La Barrese non ci sta ed, anzi, strafà: ribalta la situazione e si porta, quasi al termine dei due tempi, sul 4-1. Lo Sporting Casoria prova la rimonta nel finale, accorciando le distanze con Marrone (di nuovo) e poi con Mazzone. Ma niente da fare, la rimonta non si compie. Non basta.