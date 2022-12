Sport, gli impegni delle casoriane nel weekend

CALCIO – Trasferta per l’inarrestabile Viola del Sud. Domenica 11 dicembre, ore 11, il Casoria sarà ospitato dal Real Forio, in quel di Forio (Ischia), allo stadio comunale “Salvatore Calise”. I calciatori guidati da mister Perrella sono reduci da ben 5 vittorie consecutive; l’ultima per 3-1 nell’infrasettimanale casalingo contro il Savoia (gol viola di Battaglia, Liguori e Di Gilio). È secondo posto in solitaria a quota 31 punti, a meno 1 dalle prime Pompei, Napoli Utd e Ischia (con una partita da recuperare). Gli ospiti non se la passano bene, in piena zona playout, con 15 punti conquistati in altrettante partite.

Sfida valevole per la diciassettesima giornata del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Sabato 10 dicembre, alle ore 18.30, decima giornata casalinga per i ragazzi di coach Paglionico. Il Volley Casoria ospiterà la N.V.G Joyvolley di Gioia del Colle (Bari). Gli ospiti rappresentano la quarta forza del girone H di serie B maschile. I padroni di casa viola viaggiano, invece, a quota 11, a +4 dalla zona playout. L’incontro sarà di scena straordinariamente al “PalaMarano” di Marano in via Falcone, per l’inagibilità del palazzetto di Giugliano.

CALCIO A 5 – Sabato 10 dicembre, alle ore 15, i calcettisti di mister Valentino saranno ospiti del Futsal Vesuvio. Dopo la … in “Coppa Campania”, nel giorno dell’Immacolata, contro il Due Sicilie, lo Sporting Futsal Casoria si rituffa in campionato contro una delle due penultime (punti 7 in classifica) dalle quali però resta corta la distanza; il vantaggio è di solo tre punti. Match delicatissimo, in programma al “Palasirio” di Cercola (Na), valevole per la nona giornata del girone B/Campania di serie C2.