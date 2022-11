Sport, gli impegni delle casoriane

PALLAVOLO – Sabato 12 novembre, alle ore 18.30, appuntamento casalingo per i ragazzi del coach Paglionico. Il Volley Casoria ospiterà il PAG VOLLEY TAVIANO (Lecce), in quel del palazzetto di Giugliano. Match valevole per la sesta giornata del campionato di serie B.

CALCIO A 5 – Sabato 12 novembre, alle ore 15, sfida casalinga per la squadra guidata da mister Valentino. Il Futsal Casoria incontrerà il Plajanum Sport di Chiaiano, nel centro sportivo casoriano “Funteam”. Incontro valevole per la quinta giornata del girone B di serie C2.