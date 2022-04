Sport, gli impegni delle casoriane nel weekend

VOLLEY – Sarà derby contro la “Elisa Volley Pomigliano” per il nostro Volley Casoria. Appuntamento a questo sabato, alle ore 17.30, per l’ultima giornata del girone I della serie b maschile. Si giocherà eccezionalmente al “PalaMarano”, in via Mario Musella, in quel di Marano (Na). I ragazzi di mister Paglionico saranno alla ricerca della decima vittoria nelle ultime undici partite. Si punta a chiudere in bellezza un cammino straordinario.Vi ricordiamo che la partita potrà essere seguita, in diretta, anche sulla pagina facebook dell’ASD Volley Casoria.

FUTSAL – È tempo di playoff per il nostro Sporting Casoria. Per questi quarti di finale, valevoli per il girone B di serie C2, l’avversario sarà la “Tigre Casalnuovo”. Appuntamento a questo sabato, alle ore 20.30. Si giocherà al “PalaWojtyla”, in Viale Cortiello numero 37, in quel di San Sebastiano al Vesuvio (Na). Dopo la sconfitta amara contro il “GoSamba”, maturata nell’ultima giornata del campionato regolamentare, l’obiettivo dei ragazzi di mister Valentino sarà quello di accantonare la delusione e rispondere con impeto ed orgoglio. È l’occasione giusta per tornare a gioire.