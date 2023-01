Sport, gli impegni delle casoriane nel weekend

CALCIO – Trasferta insidiosa per la Viola del Sud. Domenica 22 gennaio, ore 11, il Casoria sarà ospite della Maddalonese guidata da Pasquale Bovenzio. Appuntamento allo stadio “Cappuccini” di Maddaloni (Ce). La squadra di mister Perrella è seconda in classifica in solitaria a quota 43 punti, a meno 3 dalla prima posizione occupata dall’Ischia. I padroni di casa, invece, ricoprono la decima posizione con 30 punti raccolti fino ad ora. Partita valevole per la ventiduesima giornata, quarta di ritorno, del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Pausa per il girone H del campionato di serie B maschile. Il 4 febbraio si ritornerà nei palazzetti.

CALCIO A 5 – Sfida casalinga contro la prima della classe. Sabato 21 gennaio, alle ore 15, lo Sporting Casoria affronterà il Futsal Quarto, al centro sportivo “Funteam”. I calcettisti guidati da mister Valentino, con 18 punti conquistati, sono la quinta forza del campionato. Posizione tutto sommato tranquilla. Gli ospiti sono i padroni indiscussi del girone; primi in classifica, con 30 punti in tasca, a +5 dall’inseguitrice Real Torre del Greco.

Sfida valevole per la tredicesima giornata del girone B/Campania di serie C2.