Sport, gli impegni delle casoriane nel weekend

CALCIO – Seconda trasferta consecutiva per la Viola del Sud. Ad ospitarla sarà il fanalino di coda Montecalcio Club. L’appuntamento è domenica 18 dicembre, ore 14.30, al “Vezzuto-Marasco”di Monte di Procida. Il Casoria di mister Perrella è reduce da ben sei vittorie consecutive, con 34 punti conquistati nel girone d’andata conclusosi la scorsa giornata. La vetta dista un solo punto, il primo posto è condiviso in tre: Ischia (con una partita in meno), Napoli United e Pompei, quest’ultima attesa proprio al “San Mauro” mercoledì 21.

Partita valevole per la diciottesima giornata (prima di ritorno) del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Sabato 17 dicembre, alle ore 18.30, trasferta per i ragazzi guidati dal coach Paglionico. Il Volley Casoria sarà ospite dell’Omega Mesagne (Brindisi), nel palazzetto dello sport “De Francesco” di Mesagne. Il team pugliese è penultimo, avendo conquistato soltanto 5 punti. I viola, invece, con 11 punti, in concomitanza con il Bava Rioneterra di Pozzuoli, mantengono il vantaggio di +2 dalla zona playout di una classifica corta e quindi convulsa.

Match valevole per l’undicesima giornata del girone H del campionato di serie B maschile.

CALCIO A 5 – Sabato 17 dicembre, alle ore 15, appuntamento casalingo per i calcettisti di mister Valentino. Lo Sporting Futsal Casoria ospiterà il Real Torre del Greco -la seconda forza del campionato a quota 19 punti. La Viola del futsal è reduce dal 3-3 contro lo Sporting Stabia, nel recupero della settima giornata tenutosi mercoledì. I punti ad ora sono 11, e la classifica rimane ingarbugliata tant’è che basterà davvero poco per volare sù o per andare giù. Sfida valevole per la decima giornata del girone B/Campania di serie C2.