Sport, gli impegni delle casoriane

CALCIO – Traferta al “Marcellino Cerulli” per la Viola del Sud. Sabato 18 marzo, alle ore 15, il Casoria sarà ospite della Massa Lubrense. Ci si aspetta una partita brutta, sporca e cattiva, ma con un’inevitabile favorita per l’acclarata disparità tecnica. (Già immagino alcuni gesti apotropaici da parte dei tifosi viola). A 5 giornate dalla fine, i nerazzurri stagnano in terzultima posizione e, con ogni probabilità, si giocheranno la salvezza ai playout. La squadra di mister Gaetano Perrella, dal canto suo, quasi certa di un posto ai playoff, ha da rincorrere il primo posto, oltre l’ostacolo, finché la matematica lo consente. La classifica, dalla prima alla quinta posizione, è la seguente: Ischia (66), Albanova (62), CASORIA (61), Pompei (60), Ercolanese (54).

Partita valevole per la trentesima giornata, dodicesima di ritorno, del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Sabato 18 marzo, alle ore 18.30, il Volley Casoria ospiterà l’ASD ATHENA Volley. L’incontro, in programma nel palazzetto dello sport di Giugliano, rappresenta un vero e proprio crocevia per la stagione della Viola del Volley. La compagine allenata da coach Paglionico, reduce da tre sconfitte consecutive, è scivolata a soli tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione, quindi dal quartultimo posto ricoperto proprio dall’Athena Volley. Saranno brividi.

Match valevole per la ventesima giornata, settima di ritorno, del girone H del campionato di serie B maschile.

CALCIO A 5 – Sabato 18 marzo, alle ore 15, appuntamento casalingo per i calcettisti guidati da mister Valentino. Al “Funteam” di Casoria, andrà di scena Sporting Casoria – Futsal Vesuvio. La sfida è di quelle delicate, è la classifica a suggerirlo. Gli ospiti sono ottavi. La Viola del Futsal è settima. Fino ad ora, il team vesuviano ha conquistato 23 punti, quello casoriano ne ha ottenuti 25. Senza dimenticare che c’è l’Arzano Friends pronta ad approfittarne per agganciare la zona playoff.

Sfida valevole per la ventesima giornata del girone B/Campania di serie C2.