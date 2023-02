Sport, gli impegni delle casoriane

CALCIO – Sabato 18 febbraio, alle ore 15, trasferta in quel di Casal di Principe (Ce) per la Viola del Sud. Allo stadio “Angelo Scalzone”, il Casoria sarà ospite dell’ Albanova Calcio. Sfida da alta classifica: i padroni di casa, guidati da Andrea Ciaramella, sono quarti (a quota 50) con un margine di svantaggio dal Casoria di 5 punti. Rinaldi & Co., orchestrati magistralmente da mister Perrella, dal canto loro, hanno da proseguire l’immarcescibile, quanto emozionante, inseguimento del primo posto. Primo posto, occupato dall’Ischia, ad un punto di distanza. Ischitani che saranno impegnati contro l’Atletico Calcio, domenica 19 alle ore 11.30, in un incontro – sulla carta – più abbordabile.

Partite valevoli per la ventiseiesima giornata, ottava di ritorno, del girone A/Campania del campionato di Eccellenza. Una partita che si giocherà nel ricordo di Bruno Tintori, storico mister che condusse il Casoria dalla D alla C2, scomparso ieri.

PALLAVOLO – Trasferta nella provincia leccese per i pallavolisti guidati da coach Paglionico. Domenica 19 febbraio, alle ore 18.30, il Volley Casoria sarà ospite dell’Allianz Galatone, in quel del palazzetto “Fernando Panico”. La Viola del Volley si presenta con un’ottava posizione ben salda, dopo la vittoria di giornata scorsa. I punti conquistati sono 20. L’avversario di turno è di quelli tosti: terzo in classifica, a -3 dal primo posto, con soltanto due sconfitte all’attivo.

Match valevole per la sedicesima giornata, terza di ritorno, del girone H del campionato di serie B maschile.

CALCIO A 5 – Turno di riposo per il girone B/Campania di serie C2. Si ritorna nei palazzetti sabato 18 febbraio.