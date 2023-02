Sport, gli impegni delle casoriane

CALCIO – Domenica 12 febbraio, alle ore 11.30, il Casoria ospiterà il Saviano. Le due squadre sono gemellate, sicché non vi sono dubbi che lo stadio “San Mauro” di Casoria sarà agghindato per la festa, nel segno di un legame sincero che unisce da tempo le due tifoserie, ed anche perché la posta in palio è di quelle importanti. C’è da raggiungere il primo posto. Si insegue, a tambur battente, la capolista Ischia distante di un solo punto. 52 i punti per la Viola del Sud, a quota 53 gli ischitani impegnati con il Villa Literno. Così come questi ultimi, gli ospiti di giornata stazionano in piena zona playout.

Partita valevole per la venticinquesima giornata, settima di ritorno, del girone A/Campania del campionato di Eccellenza

PALLAVOLO – Appuntamento casalingo per i pallavolisti guidati da coach Paglionico. Sabato 11 febbraio, alle ore 18.30, il Volley Casoria ospiterà il TYA Marigliano, in quel del palazzetto di Giugliano. La Viola del volley ha racimolato, ad ora, 17 punti che le permettono di posizionarsi ottava in una classifica comunque minacciosa: la zona retrocessione è a quattro punti di distanza. Gli ospiti di giornata, invece, sono sesti a quota 25.

Match valevole per la quindicesima giornata, seconda di ritorno, del girone H del campionato di serie B maschile.

CALCIO A 5 – Trasferta in quel di Chiaiano per i calcettisti guidati da mister Valentino. Sabato 11 febbraio, alle ore 15, lo Sporting Casoria sarà ospite del Plajanum Sport. Sono quattro i punti di differenza che intercorrono tra le due compagini. I padroni di casa sono sesti, a quota 23; la Viola del Futsal ricopre l’ottava posizione, l’ultima disponibile per l’accesso ai playoff. Il team casoriano ha ottenuto soltanto due punti nelle ultime 4 uscite, a conferma di un periodo difficile in cui riesce a raccogliere molto meno rispetto a quanto meriterebbe.

Sfida valevole per la sedicesima giornata del girone B/Campania di serie C2.