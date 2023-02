Sport, gli impegni delle casoriane

CALCIO – Trasferta in quel di Cardito per la Viola del Sud. Sabato 4 febbraio, alle ore 15, il Casoria sarà ospite dell’Ercolanese, al comunale “Vittorio Papa”. La squadra di mister Perrella è seconda in solitaria a quota 49 punti, a meno 3 dalla prima posizione occupata dall’Ischia. Dopo la manita rifilata al Sant’Antonio Abate, le dirette inseguitrici sono state scacciate almeno di cinque punti. I padroni di casa guidati da Gigi Squillante sono una bella gatta da pelare; 42 punti totalizzati finora, e accesso ai playoff distante un solo punto. Partita valevole per la ventiquattresima giornata, sesta di ritorno, del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Sabato riparte la serie B maschile, dopo due settimane di stop. Il Volley Casoria sarà di scena al PalaErrico di Pozzuoli contro il Bava Rioneterra. Fischio d’inizio alle ore 18.

Sono 4 i punti di differenza che separano la squadra di coach Paglionico (a quota 17) dai puteolani (a quota 13). I padroni di casa guidati da coach Romano sono quart’ultimi, in piena zona retrocessione, in concomitanza con l’Athena.

Match valevole per la quattordicesima giornata, prima di ritorno, del girone H del campionato di serie B maschile.

CALCIO A 5 – Appuntamento casalingo per i calcettisti di mister Valentino. Sabato 4 febbraio, alle ore 15, lo Sporting Casoria ospiterà la Futsal Barrese, nel palazzetto “Funteam”. La Viola del futsal ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre uscite, nonostante abbia offerto delle ottime prove. La classifica la vede a quota 18, settima, in piena zona playoff; gli avversari di turno, quarti, hanno una distanza di sei lunghezze.

Sfida valevole per la quindicesima giornata del girone B/Campania di serie C2.