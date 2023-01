Sport, gli impegni delle casoriane

CALCIO – Sfida casalinga per la Viola del Sud. Domenica 29 gennaio, alle ore 11.30, al “San Mauro”, il Casoria ospiterà il Sant’Antonio Abate guidato da Vincenzo Criscuolo. La squadra di mister Perrella è seconda in solitaria a quota 46 punti, a meno 3 dalla prima posizione occupata dall’Ischia. È, comunque, baillame nelle zone alte della classifica. Regna sovrana l’incertezza, basti pensare ai sei punti di differenza che passano tra la quarta e la prima. Gli ospiti, invece, sono settimi, a meno 8 dal quinto posto (ultimo disponibile per l’accesso ai playoff). Partita valevole per la ventitreesima giornata, quinta di ritorno, del girone A/Campania del campionato di Eccellenza.

PALLAVOLO – Pausa per il girone H del campionato di serie B maschile. Il 4 febbraio si ritornerà nei palazzetti.

CALCIO A 5 – Appuntamento fuori dalle mura amiche per i calcettisti guidati da mister Valentino. Sabato 28 gennaio, alle ore 15, lo Sporting Casoria sarà ospite del Real Agerola nel centro sportivo omonimo. La viola del futsal è reduce da due buone prove, fatte di personalità e di bel gioco, ma le sono valse soltanto un punto. La classifica la vede a quota 18, sesta in solitaria, a -3 proprio dagli avversari di turno. Ricordiamo che dalla seconda alla ottava posizione si ha acceso ai playoff, soltanto la prima è promossa direttamente in C1.

Sfida valevole per la quattordicesima giornata del girone B/Campania di serie C2.