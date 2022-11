Sport, gli impegni delle casoriane

PALLAVOLO – Sabato 19 novembre, ore 17, trasferta in quel di Scampia per i ragazzi di coach Paglionico. Il Volley Casoria sarà ospitato dalla Athena Volley, nella palestra I.S.I.S. “Melissa Bassi”.

Match valevole per la settima giornata del campionato di serie B.

CALCIO A 5 – Sabato 19 novembre, ore 15, i calcettisti guidati da mister Valentino si ritroveranno nel palazzetto, che li vede protagonisti per le gare casalinghe, questa volta come ospiti. Lo Sporting Casoria dovrà vedersela contro il F.C. Atletico, nel palazzetto di Giugliano – come anticipatovi – a via Campopannone.

Incontro valevole per la sesta giornata del girone B di serie C2.