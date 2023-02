Sport, gli alti e bassi delle casoriane

CALCIO – Brutta battuta d’arresto per il Casoria. Allo stadio “Angelo Scalzone” di Casal di Principe, è l’Albanova ad avere la meglio con un sonoro 4-0. I padroni di casa inanellano il dodicesimo risultato utile consecutivo. Si interrompe, invece, il cammino straordinario della Viola del Sud, dopo otto vittorie di fila e ben quattro partite consecutive senza subire gol. Sin dalle prime battute, l’aggressività, figlia del pressing costante adottato da entrambe le squadre, l’ha fatta da padrone. Elevato il tasso agonistico. Al 17′ il risultato già si sblocca, per l’insistenza offensiva dei calciatori guidati da Ciaramella. Il gol è griffato Fontanarosa. La prima frazione di gioco si conclude con un bugiardo 1-0; la squadra di casa avrebbe meritato un vantaggio meno esiguo, ma è riuscita a sciupare – come spesso le accade – occasioni ghiotte per il 2-0. Nel secondo tempo, però, di occasioni non ne sciupa più l’Albanova. Il raddoppio arriva al 52′ con Grezio, e nemmeno 10 minuti dopo si è sul 3-0 grazie ad un diagonale partito dal destro di Pontillo. Liguori e compagni provano a reagire, ma l’atmosfera ed il risultato li annichilisce. Poco prima che scoccasse l’80’, ci pensa De Rosa a portare i suoi sul 4-0. Domenica amara per i calciatori guidati dall’egregio Gaetano Perrella. Ora è baillame nelle zone alte della classifica: il Casoria rimane secondo ma con il fiato sul collo delle due inseguitrici. Proprio l’Albanova, in quarta posizione, è a -2. Il Pompei terzo è a -1. Nel frattempo, la capolista Ischia, dopo la vittoria nel posticipo, si porta a quota 59 punti e balza a +4 dalla squadra casoriana. Domenica prossima – udite, udite! – ci sarà lo scontro diretto tra il Casoria e l’Ischia. Si preannuncia un “San Mauro” pieno.

ALBANOVA – CASORIA 4-0 (17′ Fontanarosa, 52′ Grezio, 62′ Pontillo, 79′ De Rosa)

VOLLEY – Un altro tasto dolente per lo sport casoriano in questo fine settimana appena scorso. Nella trasferta leccese, il Volley Casoria perde per 3 set a 0 contro l’Allianz Galatone. Sfida che, già ai nastri di partenza, si presentava ragionevolmente proibitiva per i pallavolisti guidati da coach Paglionico. Il team della provincia leccese rappresenta una vera e propria corazzata; tra i primi della classe nel girone, reduce dallo scontro d’alta quota – vinto – contro il Leverano. A questo passo falso hanno contribuito le assenze di Ardenio, del palleggiatore Manna, di Gigi Barone, di Fasulo, e non per ultimo del libero Auriemma. I primi due set sono stati vinti dai padroni di casa, senza particolari difficoltà. Il terzo set, invece, si è rivelato essere estremamente combattuto; da evidenziare una discutibile chiamata arbitrale su un set ball a favore del Volley Casoria. La Viola della pallavolo tiene, comunque, ancora salda l’ottava posizione, a +6 dalla zona retrocessione, con 20 punti in cascina (frutto di 7 vittorie e 9 sconfitte).

ALLIANZ GALATONE – VOLLEY CASORIA 3-0 (25-17, 25-16, 29-27)

CALCIO A 5 – Turno di riposo per il girone B/Campania di serie C2. Si ritorna nei palazzetti sabato 18 febbraio.