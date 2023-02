Sport, calcio da copertina per il sogno promozione

CALCIO – Liguori di giustezza e primo posto sempre ad un passo. Il Casoria batte di misura il Saviano: è 1-0 in un San Mauro imbandito a festa. Il vero spettacolo è stato sugli spalti. Le due tifoserie, fianco a fianco, hanno creato un’atmosfera fibrillante all’insegna di un legame sincero che le tiene unite e che dà vita ad un eccezionale gemellaggio. Di emozioni sul campo, invece, se ne sono vissute davvero poche. Il risultato, striminzito, non mente. I ragazzi guidati da Gaetano Perrella hanno tenuto il pallino del gioco scontrandosi però contro un avversario ben messo in campo che, con accortezza ed abnegazione, è riuscito quasi sempre ad arginare la manovra offensiva singhiozzante dei padroni di casa. Il Casoria ha dovuto fare pure i conti con alcune assenze di rilievo, Basso e Donzelli – ad esempio – hanno rinunciato in extremis alla sfida per qualche linea di febbre. Nemmeno il manto erboso ha aiutato, le sue condizioni non hanno favorito lo spettacolo. Reti bianche scongiurate, nel secondo tempo, dal guizzo del numero 10 Liguori che insacca a giro col mancino alla destra del malcapitato Barbato. Per la Viola del Sud, trattasi della diciottesima vittoria in venticinque partite che le permette di stazionare al secondo posto a quota 55 punti, con un vantaggio di +4 dal Pompei terzo. La capolista Ischia, con 56 punti, continua ad avere il fiato sul collo.

PALLAVOLO – Ritorno alla vittoria tra le mura amiche. Il Casoria Volley vince per 3 set a 1 contro il TYA Marigliano. Dopo settimane difficili, condizionate da alcune assenze di rilievo, i ragazzi guidati da coach Paglionico tornano ad imporsi con una prestazione all’insegna della determinazione. Match estremamente equilibrato, tant’è che ad aggiudicarsi il primo set sono gli ospiti, ma la Viola del Volley, trascinata dal calore del pubblico, e con un Fabio Losco in grande spolvero, si porta a casa meritatamente i tre punti. La classifica, ora, si fa più tranquilla: saldata l’ottava posizione, a quota 20, con la zona retrocessione allontanata di 7 punti.

CALCIO A 5 – Sconfitta netta in quel di Chiaiano. Lo Sporting Casoria perde 0-3 contro il Plajanum Sport. I calcettisti di mister Valentino non sono riusciti ad esprimersi, soccombendo alla maggiore freschezza e lucidità degli avversari. Continua il periodo estremamente difficile per la Viola del futsal; sono stati conquistati soltanto 2 punti nelle ultime 5 uscite. Cambia però davvero poco in classifica: è ancora ottava posizione (ultima a disposizione per l’accesso ai playoff) per il team casoriano, a quota 19, con la diretta inseguitrice tenuta a distanza di due punti.