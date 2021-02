Sparatoria in piazza Cirillo, probabile un regolamento di conti

Quest’oggi poco dopo le 13.00 un uomo proveniente probabilmente a piedi da via Nuova Padre Ludovico, giunto nei pressi della fontanella pubblica sita all’incrocio con piazza Cirillo ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, presumibilmente una mitraglietta, contro una Smart di colore bianco che si trovava a transitare in quel momento per una piazza che a quell’ora, come al solito, è affollata di macchine e persone. Una sequenza di fuoco durata pochi secondi che però è stata interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza in uso alla Polizia Municipale che sono state acquisite per le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Casoria. Immediatamente dopo la sparatoria l’uomo che era a bordo della Smart è stato trasportato da un’altra auto privata in ospedale.

Ancora al vaglio degli inquirenti il possibile movente ma molti elementi lasciano presagire un probabile regolamento di conti. Fa impressione che lo sparatore non abbia avuto nessuna remora a sparare in una piazza in cui vi erano molte persone e che sia riuscito a dileguarsi indisturbato, a piedi, tra la folla.

Un atto di gravissimo per le conseguenze che poteva avere che fa riflettere sul livello a cui sta giungendo la criminalità in città. Lascia sperare perché si arrivi ad assicurare alla giustizia l’autore, la presenza di telecamere di videosorveglianza la cui importanza è crescente per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini.