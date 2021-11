Spadafora, fa outing il Deputato eletto a Casoria

Vincenzo Spadafora, già Ministro sotto il governo Conte, tra i fondatori del Movimento 5 Stelle ieri sera ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa, di Fabio Fazio nel corso dell’intervista ha dichiarato pubblicamente di essere omosessuale.

Una scelta che il deputato dice di: “aver fatto per me stesso, è importante volersi bene e rispettarsi” , ha detto lasciando trapelare una autentica commozione.

“Io sono anche molto cattolico, può sembrare in contraddizione ma non lo è affatto. In politica l’omosessualità viene usata anche per ferire, con un brusio che io stasera voglio spegnere”.

Della sua omosessualità Spadafora ne parla compiutamente nel suo libro “Senza riserve” presentato appunto da Fazio ieri sera.

Vincenzo Spadafora, nativo di Afragola, è stato eletto nel collegio uninominale di Casoria alle ultime elezioni politiche. Da sempre vicino all’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, negli ultimi anni si era distaccato per aderire appunto al M5s. È stato insieme a Luigi Di Maio colui che ha indicato Giuseppe Conte a capo del governo all’indomani della vittoria alle elezioni.

Dietro questo outing c’è chi legge un impegno del parlamentare nella battaglia per la riproposizione, con qualche modifica, del Ddl Zan sulla omotransfobia.