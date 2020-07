Al via il progetto Space. Rigenerazione e comicità sulle tracce di Troisi promosso dal Comune di Ascoli Piceno con il Comune di San Giorgio a Cremano, le organizzazioni Melting Pro, Associazione Space, Project Ahead, Sagapò Onlus, Dodici Stelle Onlus.

L’iniziativa è cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Il progetto prevede il trasferimento e adattamento al contesto territoriale del comune di S. Giorgio a Cremano di SPACE, buona pratica di innovazione socio-culturale giovanile ideata da Melting Pro e sperimentata in vari contesti territoriali nazionali e internazionali.

Stimolare la creatività artistica e manageriale come strumenti di rigenerazione urbana. È questa la strategia di SPACE, il cui obiettivo è valorizzare la settecentesca Villa Bruno come Hub nazionale ed europeo multidisciplinare per la creatività giovanile.

Il progetto, della durata di 12 mesi, sarà articolato in una serie di azioni interrelate tra loro:

– tavoli di co-design e co-progettazione con giovani, operatori culturali, associazioni, studenti e istituzioni del territorio vesuviano, finalizzati a far emergere desideri e proposte per Villa Bruno. Il primo appuntamento sarà un World Cafè che si terrà mercoledì 15 luglio dalle ore 16:00 alle 18:00 proprio presso Villa Bruno. Sarà un momento aperto di ascolto e dialogo con il territorio sulla programmazione culturale da svolgere all’interno della villa. Per partecipare inviare una mail a

sangiorgiospace@gmail.com entro il 12 luglio;

– percorso formativo per under 35 in Management Culturale finalizzato a trasferire a 5 giovani del territorio, selezionati con avviso pubblico, competenze e abilità operativoimprenditoriali per una co-gestione sostenibile di Villa Bruno;

– Atelier creativi sulla comicità realizzate in connessione con il Premio Massimo Troisi che coinvolgeranno creativi under 35 chiamati a dialogare con la comunità vesuviana per ideare e realizzare performances specifiche che valorizzino il territorio di San Giorgio a Cremano;

– presentazione al pubblico delle performances realizzate nel corso degli Atelier creativi e in connessione con gli spettacoli del Premio Massimo Troisi che si tiene annualmente a San Giorgio a Cremano.

Per informazioni: sangiorgiospace@gmail.com tel. 3386083479 Gianluigi Noviello

