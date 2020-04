Solidarietà Pasqua – PD Casoria

Il circolo PD di Casoria augura a tutti buona Pasqua con un gesto simbolico e di vicinanza ai più piccole e più deboli.

Alle Caritas casoriane (c/o Oasi di Padre Ludovico) un Uovo di Pasqua per i bambini da condividere con tutta la famiglia.

” Mai come quest’anno la Pasqua non è un simbolo ma un’esperienza. La vita che si rinnova, la natura che fiorisce, la gioia dei sentimenti che si trasmettono in un messaggio di speranza.

Il dramma che stiamo vivendo restituisce senso profondo a queste parole e il nostro augurio è che la nostra comunità possa risorgere migliore di prima, così come Gesù risorgendo cambiò il mondo”

Buona Pasqua,

Circolo PD Casoria

