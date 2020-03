Solidarietà e riflessioni al tempo del Coronavirus

Sono centinaia i connazionali rimasti bloccati all’estero causa la cancellazione dei voli e la chiusura degli aeroporti.

“Sono soprattutto studenti, famiglie, professionisti all’estero per lavoro o persone che erano in vacanza“, ha precisato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Italiani a Capo Verde, studentesse in Erasmus in Spagna e travelers in giro per il mondo sono impossibilitati a tornare nel nostro Paese e chiedono aiuto all’ambasciata italiana e alla Farnesina.

Eppure nonostante l’emergenza Covid- 19 e le difficoltà e i rischi ad essa annessi, non mancano esempi solidali di connazionali che vivono all’estero e di cittadini stranieri che aprono le porte delle loro case a chi non può tornare a casa propria.

” Ciao a tutti , se qualcuno dovesse essere bloccato in Sudafrica abbiamo una camera disponibile , viviamo a Johannesburg” – questo il messaggio di Paolo nel gruppo Facebook Meetworld- viaggiare e incontrarsi nel mondo.

“Chiunque sia rimasto bloccato in Svizzera ho 2 posti liberi in casa vivo a 20 minuti da Zurigo” – il post di Giuseppe mentre Luana scrive: ” Se qualcuno fosse rimasto bloccato in Marocco, mettiamo a disposizione gratuitamente 3 posti letto su Chefchaouen, fino a 23 marzo” e ancora Patrizio: “Ciao a tutti, se qualcuno di voi dovesse essere bloccato in Austria a causa della chiusura degli aeroporti italiani, casa mia è aperta, posso accogliervi gratuitamente”.

Anche nel gruppo Cercasi compagni di viaggio nel mondo ci sono persone disposte ad aiutare chi si trova in difficoltà in questo momento. Anaam e Simo scrivono: “Ciao a tutti,

Se qualcuno di voi dovesse essere bloccato in Marocco a causa della chiusura degli aeroporti italiani, casa mia è aperta, posso accogliervi gratuitamente a Merzouga ( 5 persone )”.

Nonostante la nostra guerra contro questo nemico invisibile, questa paura e questo dolore ci restituiscono il valore della solidarietà e l’amore per il prossimo, espressione della potenza della vita che, per fortuna, non tutti hanno dimenticato.