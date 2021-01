A cura della dottoressa Silvana Di Martino – Il periodo freddo mette a dura prova le difese immunitarie, per cui c’e bisogno di maggiori cure, e molte attenzioni per proteggerlo. Potenziare il sistema immunitario, vuol dire parlare di un buon funzionamento intestinale.

Visto che il 70% del sistema immunitario è concentrato nell’intestino, è questo il motivo, per cui una buona alimentazione equilibrata può aiutare le nostre difese immunitarie, aiutandosi con vitamine specifiche come vitamina C D e B6.

Ed allora partiamo da una colazione nutriente, ossia il pasto più importante della giornata, non a caso si dice che la colazione deve essere da re il pranzo da principi e la cena da poveri, soprattutto per riposare meglio

Non dimentichiamo naturalmente una buona dose di esercizio fisico, gli esercizi migliorano l’attività circolatoria, muscolo scheletrica ed il sistema respiratorio, quindi una passeggiata di 20 minuti al giorno non può farci che bene.