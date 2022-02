Si spegne Giovanni Onorato è commozione in città

Questa notte si è conclusa la battaglia di Giovanni Onorato contro un cancro.

Giovane di grandi principi morali, conosciuto e apprezzato in tutta la città ed in particolare nel quartiere San Paolo dove per diverso tempo fa aveva gestito un’attività commerciale.

Giovanni Onorato era anche il figlio di Luigi Onorato, tenente della polizia locale.

Al cordoglio della famiglia, dei colleghi di Luigi Onorato si unisce anche la redazione de Il Giornale di Casoria.