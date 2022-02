Sequestrato arsenale a Lufrano

Tre bombe carta del peso di 500 grammi l’una e una vera bomba di 800 grammi confezionata con precisione tanto da essere stata definita di tipo “militare” più una pistola tipo revolver e due automatiche sono state individuate e sequestrate dagli operatori della Squadra Mobile di Napoli nella località di Lufrano, zona Arpino, al confine con Volla.

In particolare i poliziotti della Mobile hanno seguito una pista che li ha condotti al luogo dove era nascosto l’arsenale sequestrato in un terreno adiacente alla stazione della Vesuviana denominata Volla ma ricadente interamente nel territorio di Casoria.

Non è ancora chiaro per quale azione criminale fosse stato preparato l’arsenale ma non si esclude nessuna pista, compresa quella di un possibile attentato terroristico. La zona è di estrema periferia ed è spesso frequentata da delinquenti anche e soprattutto stranieri dediti anche a grandi traffici illeciti.

Solo una maggiore presenza delle forze dell’ordine e un efficace sistema di videosorveglianza potrebbero arginare questo fenomeno che sembra fuori controllo.