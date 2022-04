Senza riserve, la presentazione evento del libro di Spadafora.

” La politica è una cosa bella, anche se oggi è difficile spiegarlo, soprattutto ai più giovani.” Questa una delle frasi simbolo del libro racconto di Vincenzo Spadafora, deputato eletto nel collegio di Casoria tra i fondatori del Movimento Cinque Stelle e già Ministro per le Politiche Giovanili con il Governo Conte.

Spadafora si forma politicamente nella cosiddetta Terra dei Fuochi sia all’Unicef che come primo Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Parlamento italiano. Cresciuto a Cardito è da sempre rimasto legato al territorio di origine ed ecco perché ha scelto Casoria per la presentazione del suo libro. Un appuntamento che si presenta come un vero e proprio evento per la città.

Insieme a Vincenzo Spadafora, tornerà infatti nella sua città natale Rita Dalla Chiesa, giornalista e volto noto della televisione italiana nativa di Casoria. Al tempo in cui suo padre Carlo Alberto Dalla Chiesa era Capitano presso la Compagnia Carabinieri. Ospite dell’evento Rosalia Polcaro, attrice italiana anch’essa di origine casoriana.

Nel libro Vincenzo Spadafora racconta la politica dal suo punto di vista, uno spaccato mirabile su quella che è stata la trasformazione del Movimento Cinque Stelle da movimento di protesta a partito di governo. Uno spaccato anche sulla sua vita privata, in cui manifesta pubblicamente il suo essere omosessuale.