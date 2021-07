“Sentieri d’inverno” poesie d’amore di Elisabetta Pedata

di Maria D’Anna – È andata in stampa la raccolta antologica “Sentieri d’inverno“ curata da Emilia Dente, contenente una selezione di raccolte poetiche vincitrici del concorso “Riscontri poetici“ edizione 2020. Tema dominante è l’amore, spesso tormentato, incerto, malinconico. Tra le vincitrici del Elisabetta Pedata Grassia con la poesia “Disobbedisco” La giovane artista esprime il suo talento da diversi anni con successo in varie forme artistiche. È stata autrice del libro “Fiori in rapsodie” nel 2013. Si diletta anche nella pittura e non molto tempo fa ha tenuto una mostra personale delle sue opere dimostrando talento anche in questa forma artistica, una mostra in cui ha miscelato poesia e pittura astratta. Ma non è solo l’arte a catturare la sua poliedrica personalità’. Giornalista pubblicista collabora con varie associazioni socio culturali e di impegno sociale ed è laureanda in lettere moderne. Dal punto di vista artistico il suo prossimo progetto è una raccolta di racconti.