Sentenza ribaltata: Juventus-Napoli si dovrà disputare, riassegnato il punto agli azzurri

L’ultimo grado di giustizia sportiva, ribalta il verdetto del Tribunale federale e Corte Sportiva d’Appello, riassegnando il punto di penalizzazione al Napoli e rimandando a data da destinarsi la disputa della partita non andata in scena quasi tre mesi fa. Il Collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini con questa sentenza riscrive la classifica, relegando la Juve a 7 punti dal Milan proprio insieme allo stesso Napoli che sale a 24.

La sentenza appena pronunciata era nell’aria dopo che la Federcalcio aveva deciso di non costituirsi nel procedimento per difendere le sentenze della giustizia sportiva. All’udienza, si era presentato insieme ai legali, Grassani e Lubrano, il presidente De Laurentis, che si era detto fin da subito fiducioso. La sentenza è netta, senza appello, una decisione senza rinvio. Il Napoli non aveva neanche una ragione su un milione per sottrarsi alla sfida. “Non si può rischiare la vita per una partita” la prima dichiarazione dell’avvocato del club partenopeo Grassani.

Decisiva nella decisione, il procuratore nazionale dello sport, l’avvocato Alessandra Flammini Minuto, che rappresentava vista l’assenza dei legali della Figc, l’unica potenziale antagonista del ricorso del Napoli e invece censurava la decisione di secondo grado affermando: “Mi sembra che abbiano fatto il passo più lungo della gamba”.

Sono poche tuttavia le date disponibili per il recupero, la prima ipotesi il 13 Gennaio, sembra essere già stata bocciata, per la concomitanza del turno di Coppa Italia.