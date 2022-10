Seminario 29 settembre 2022 ore 15.00 presso L’Università di Napoli “Parthenope”- Palazzo Pacanowski, Via Generale Parisi, 13 Napoli.

di Lorenzo Castaldo – “ Innovazione, Sostenibilità e Green Jobs. Idee per orientarsi alle scelte del futuro.

Il 29 settembre 2022 si è svolto un seminario, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Palazzo Pacanowski – ore 15.00, promosso da Nunziare Magazine in collaborazione con le associazioni studentesche SFC Club Parthenope, con la partecipazione degli studenti iscritti al corso di Laurea in Economia Aziendale e Management in collaborazione e con il tramite di Si Impresa (Azienda Speciale della CCIAA di Napoli). L’incontro programmato era incentrato principalmente su: innovazione, green jobs, sostenibilità e infine con lo scopo di orientare i giovani su nuove attività, professioni e indirizzarli verso un futuro lavorativo migliore. Il convegno è iniziato alle 15:00 con i saluti del Prorettore Vicario Università Parthenope e Professore Associato Francesco Calza ed è terminato verso le 17.00, ospitando vari relatori di spessore ovvero: Dott.ssa Nicole Lanzano, componente Commissione Pari Opportunità Ordine dei Giornalisti della Campania, Vicedirettore della rivista economica Kompetere Journal; Dott. Fabrizio Luongo, Vicepresidente della Camera di Commercio di Napoli; Dott.ssa Daniela Iavolato , Chief Editor Nunziare Magazine Head Communication Cecere Management; Dott. Yari Cecere, Ceo di Cecere Management ed infine la Dott.ssa Angelica De Vito, Direttore degli Affari Esteri del Forum dell’Export e Advisor presso le Nazioni Unite. Sono stati trattati diversi temi tra cui: La Green Economy, l’importanza della sostenibilità e della governance ambientale all’interno dell’azienda e per concludere i cambiamenti climatici di origine antropica e i loro effetti su territori, sicurezza, salute e attività produttive. Al termine del seminario gli studenti dell’Università di Napoli “Parthenope” hanno posto varie domande ai relatori, basate principalmente sul loro futuro in modo da orientarsi nel miglior modo possibile nel campo lavorativo. Vorrei esporre un giudizio su tale seminario, essendo stato partecipe dell’evento: ho apprezzato come i relatori hanno risposto agli studenti, facendogli capire di non pensare esclusivamente al fattore economico ma di concentrarsi soprattutto sui propri sogni. Su questa affermazione sono pienamente d’accordo infatti concludo dicendo che non bisogna mai arrendersi e di credere sempre in voi stessi in modo da realizzare felicemente i propri sogni perché “Niente può fermarci se non noi stessi”.