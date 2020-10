Se il cambiamento diventa la guerra del singolo contro tutti…

di Margherita De Rosa – La vita ci induce, spesso e a qualunque età, a prendere atto di quello che siamo, di quanto valiamo, di ciò che vorremmo essere, insomma di tutto ciò che ci induce un disagio, un malessere esistenziale. Ecco allora che, visto l’effetto relativo di farmaci e affini, si ricorre, gioco-forza, al supporto psicoterapeutico, che è cosa buona e giusta, tuttavia, se non si affronta la situazione in tenera età, affinché ci si possa più facilmente e meglio plasmare, anzi “cambiare”, il tutto diventa molto complesso, i nodi da sciogliere si aggrovigliano maggiormente e ci si trova incastrati tra il desiderio di essere altro, in prospettiva di un miglioramento della propria condizione, e l’incapacità di distaccarsi in maniera perentoria da quelle che sono le proprie origini, abitudini, sicurezze, per discutibili ed errate che siano. Si crea quindi un ulteriore conflitto interiore, che destabilizza in maniera deflagrante, come lo scoppio di una bomba atomica: certo, il passato va capito, nell’elaborazione dello stesso meglio si comprende se stessi, anzi quella parte di sé repressa, soffocata dalla buona educazione, dalle convenzioni, dalle volontà familiari… benissimo, ma poi? Non c’è più possibilità di convivenza tra antico e nuovo, la vecchia personalità va in frantumi e la nuova non si ha né l’energia né la volontà di costruirla, perché i danni del passato esistono, sono cospicui e copiosi, ferite mai cicatrizzate che riprendono a sanguinare ancora più abbondantemente: il risultato è quello del bellum omnium contra omnes….il paziente avverte in sé un incremento di sentimenti assai negativi: odio, rancore, rabbia verso se stesso ma, soprattutto, in relazione a quanti lo hanno condotto a quel malessere esistenziale che, comunque, anche col supporto psicoterapeutico, lui e solo lui può risolvere…se ci riesce…altrimenti? La situazione risulta solo peggiorata, il passato non si cancella, il presente si vive male, non si riesce a costruire un futuro alternativo…un buon terapeuta dovrebbe valutare la pericolosità della sua azione, rendersi conto che innesca meccanismi “dinamitardi” che può gestire solo per 40 minuti settimanali, per il resto non c’è master card ma solo la capacità, o incapacità, del singolo, di ritrovare se stesso o costruire un nuovo io…in compenso, se pure in cambio di qualche blando miglioramento, si perde la cosa più importante: la pace con se stessi, con gli altri, con Dio, per quanti credono…Siamo sicuri che questa sia la strada giusta per aiutare coloro cha vivono delle difficoltà? A vent’anni, forse, il disgregare equilibri precari o che inducono il sintomo, il malessere, è foriero di un sicuro successo, ma con l’avanzare dell’età, non è prudente dissotterrare l’ascia di guerra, la falce distruttrice e ricominciare da zero… l’azione del terapeuta va mirata certamente al recupero dei punti di forza del paziente ma creando un continuum armonico con quel che egli ha realizzato, pena la confusione totale, il disagio devastante e una nuova crisi esistenziale che avanza, poiché si sta distruggendo una parte di sé, non si ha la certezza di fare meglio, anzi, s’incappa nel terrore di peggiorare e intanto si smarrisce il bene più importante a cui l’uomo può aspirare: la pace interiore, la serenità… dunque, ben venga l’endoscopia dell’anima, la disanima del passato, la condanna dello stesso, ma se l’obiettivo è quello di ritrovare un equilibrio smarrito o che , probabilmente, non c’è mai stato, che lo si faccia con equilibrio…o no?

