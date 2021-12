Scuola Ludovico da Casoria, l’Open Day è online

L’Istituto comprensivo “Ludovico da Casoria” invita tutti i genitori dei bambini di 5 anni all’open Day on line, il giorno 11 Gennaio 2022 ore 16.30.

Sarà un incontro formativo utile per le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria per l’anno scolastico 2021-2022, tale incontro si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams attraverso un link che verrà fornito in risposta ad una email inviata all’indirizzo iscrizioniludovico20@libero.it. Una volta ricevuto il link si potrà accedere alla riunione.

Offerta formativa per la scuola secondaria

https://www.flipbookpdf.net/web/site/b59d8f4497c1ebb0a08495efb07a832ce5ebfb18202112.pdf.html#page/1

Modulo prenotazione Open Day per gli alunni esterni all’I.C. Primo Ludovico da Casoria

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrw1hg0b7nIRlv7WRihhfoC-p74TMeoHf-CDroBUS1GUlibQ/viewform?usp=sf_link