Scuola Carlo La Catena, pronte due nuove aule

“Stamattina mi sono recata ad Arpino e ho visitato in anteprima il nuovo edificio … colorato, realizzato con materiale ecosostenibile, progettato interamente dall’architetto Napolitano. Anche se è un edificio composto da sole due aule è il nuovo punto di inizio della nostra scuola, è il modo per dire che ci siamo e che quanto prima anche il resto della nostra scuola ci verrà restituito rinnovato! Grazie a tutti coloro che ci hanno alacremente lavorato, a quanti ci hanno creduto e non ci hanno abbandonato. A settembre inizieremo anche ad Arpino e finalmente alcune classi della primaria terranno compagnia ai nostri piccoli dell’infanzia nell’attesa che tutti possano rientrare nella nostra sede ! Io ci credo che possa accadere e continuerò a lavorare per questo con tutti coloro che vorranno affiancarmi. Buone vacanze!”

Questo il post beneaugurante con il quale la Dirigente Squillace sulla bacheca dell’ istituro comprensivo Puccini, ha augurato a tutti buone vacanze. Molti i commenti al post della Dirigente, che tanto sta lottando per la sua scuola, e per tornare alla normalità.

Tra questi anche il consigliere di maggioranza Colurcio Marco: “Pazienza e tenacia, spirito propositivo e solerzia, voglia di tornare a lavorare su un progetto, la scuola in quel quartiere, che stava dando ottimo risultati. Un bellissimo e sudato risultato che continuo però a considerare il primo è fondamentale passo per ridare ad Arpino ciò che merita; la possibilità di crescere ed essere educati, cosa che solo la scuola può dare. Fabiana Squillacea Lei ( in rappresentanza dell’intero istituto) la promessa che andremo avanti sempre e comunque”.

Una promessa alla platea scolastica ed al quartiere che rappresenta e che viene come conseguenza logica di quanto dalla stessa dirigente dichiarato a seguito di un altro precedente incontro;

“Qualche giorno fa si è svolto un proficuo e chiarificatore incontro sulle sorti presenti e future del plesso di Via Arpino, tra la sottoscritta, il parroco della chiesa Maria SS. Delle Grazie al Purgatorio, don Riccardo De Santis, il Sindaco del Comune di Casoria, Raffaele Bene, l’assessore alle politiche sociali Marianna Riccardi, il consigliere comunale, Marco Colurcio, il vicepresidente del Consiglio di Istituto Antonella Aragione e la signora Antonella Napoletano in rappresentanza delle mamme di Arpino.

Il confronto è stato fondamentale per comprendere le intenzioni prossime dell’amministrazione Bene, per dirsi una volta e per tutte e senza filtri o distorsioni quale sarà il destino del plesso e della zona tutta.

Dopo un necessario chiarimento del recente passato il Sindaco ha rassicurato gli astanti confermando la volontà di intercettare fondi da destinare alla messa in sicurezza definitiva del plesso La Catena, essendo già pronti presso le sedi comunali progetti in grado di poter partecipare ai prossimi bandi utili. Il primo passo, a dimostrazione dell’interessamento di tutti i presenti è stata la realizzazione del nuovo blocco di aule nel cortile della scuola. Solo un primo passo, dichiarano gli amministratori presenti, che affermano di essere fiduciosi e determinati sulle azioni da intraprendere per ridare nuova vita alla scuola ad Arpino.

Ci si è congedati con la promessa di incontrarsi a cadenza regolare per seguire insieme i progressi futuri.” Si va avanti e ci si augura che questa vicenda possa presto vedere un risvolto positivo nonostante i trascorsi intoppi.

Dello stesso parere anche Vincenzo Amato ( ndr. assessore uscente ai LL.PP. di Casoria), il quale commenta: “Un grande plauso al Settore Lavori Pubblici e al Dirigente arch. Salvatore Napolitano, che con competenza, caparbietà e professionalità, sono riusciti a recuperare in extremis, questo progetto realizzandolo nei tempi brevi assegnati dal Ministero.

È un traguardo importante che non deve far abbassare l’attenzione sul vero grande problema che è l’inagibilita dell’edificio scolastico “La Catena”.Purtroppo il comune ha perso due importanti occasioni per richiedere i necessari finanziamenti per ristrutturare il plesso scolastico.Ci saranno altre occasioni e mi auguro che la nuova amministrazione sia in grado di intercettare i finanziamenti per ridare l’agibilità alla scuola, che è un presidio importante per la fraz. Arpino Arpino. Ho piena fiducia negli ex colleghi del Settore Lavori Pubblici e nel suo Dirigente”.