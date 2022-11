Scuola, all’I.C. 1° Ludovico da Casoria l’open day dell’infanzia

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con l’Open Day dell’Istituto Comprensivo “1° Ludovico da Casoria”. Un appuntamento di orientamento in merito alle scelte educative che i genitori devono compiere per la formazione dei propri figli, nell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

La scuola dell’infanzia della Ludovico da Casoria comprende due plessi scolastici: in via San Mauro e via Diaz. L’Open Day quindi prevede la visita ad entrambi i plessi in giorni differenti per dare ai genitori la possibilità di scegliere uno dei due plessi per i propri figli.

Ai genitori sarà data la possibilità di visitare le aule, i laboratori, gli ambienti comuni e colloquiare con le docenti che saranno presenti proprio per accogliere e esaudire le curiosità dei genitori. A loro saranno concretamente mostrate le attività dei bambini così da poter vedere con i propri occhi ciò che i loro figli faranno a scuola.