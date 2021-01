La scuola al tempo del Covid è forse l’istituzione che può di tutte ha dovuto trasformarsi per resistere. A questo proposito la scuola intitolata al Santo casoriano presenterà il Virtual Open day, lunedì 11 gennaio prossimo alle ore 16.00. Un appuntamento in cui sarà possibile conoscere tutta l’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021

