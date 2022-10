Sanità, Tommaso Casillo nuovo Presidente della SO.RE.SA.

Tommaso Casillo è il nuovo presidente della So.Re.Sa. società strumentale costituita dalla Regione Campania per la realizzazione di azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, anche in ambito ICT, svolgendo un ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende​e del sistema sanitario.

Si tratta di un importante riconoscimento per il senatore casoriano che torna a ricoprire un ruolo politico attivo in ambito regionale dopo varie esperienze come Vicepresidente del Consiglio Regionale ed Assessore.

“Nascondere la soddisfazione per un incarico così prestigioso significa non riconoscere il valore e la portata di questa nomina – scrive Casillo sulla sua pagina Facebook – tuttavia non mi nascondo la complessità e la delicatezza di tale incarico che impone grande impegno ma soprattutto serietà e rigore amministrativo. Un sentito ringraziamento al Presidente De Luca per la fiducia e considerazione politica, ed un grazie ai tanti amici che hanno sempre creduto nel valore della Squadra.”

A Casillo fa eco il sindaco di Casoria, Raffaele Bene che sempre su Facebook scrive: “Congratulazioni Tommaso Casillo per la nomina a presidente di SO.RE.SA. La tua competenza, esperienza, equilibrio e soprattutto la tua persona, rappresenteranno, anche in questa nuova esaltante e prestigiosa avventura, un valore aggiunto per la Regione Campania e per la Città di Casoria.In bocca al lupo e buon lavoro.