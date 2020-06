Sanità campana, intervento d’eccellenza all’Ospedale del Mare

L’ASL Napoli 1 Centro ha reso noto attraverso un comunicato che lo scorso 19 giugno all’Ospedale del Mare si è svolto un intervento di eccellenza su un paziente Covid, affetto da tumore.

“Un intervento d’eccellenza per migliorare la vita di un paziente positivo al Covid e affetto da metastasi di tumore cerebrale secondario a linfoma. È successo all’Ospedale del Mare dove, al Covid Center, è ricoverato da oltre 40 giorni il paziente in questione. La progressione della malattia evidenziata dalla TAC ed il peggioramento clinico del paziente non hanno permesso di procrastinare ulteriormente l’intervento e nel pomeriggio di ieri si è deciso di intervenire per rimuovere la massa. Un intervento complesso e lungo.

L’equipe guidata dal dr. Catapano (direttore U.O.C. Neurochirurgia) e dal dr. Zannetti (direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione), dopo 5 ore di intervento, ha continuato – in area di rianimazione contigua con le sale operatorie – ad osservare il paziente per contenere e prevenire possibili sanguinamenti o altre complicanze.

La sorveglianza è stata fatta presso una delle tre sale di isolamento della Rianimazione dell’Ospedale del Mare, una struttura presso la quale sono già stati trattati nel periodo dell’emergenza e prima della realizzazione del Covid Center oltre 30 pazienti tra sospetti e accertati Covid. Preziosa, come sempre, anche la collaborazione della Centrale 118 per garantire il biocontenimento.

L’intervento, eseguito presso il complesso operatorio dell’Ospedale del Mare, è perfettamente riuscito e dopo le necessarie 12 ore di sorveglianza il paziente è stato trasferito nell’area sub-intensva del Covid Center dove ora prosegue il decorso postoperatorio con un costante monitoraggio clinico e neuroradiologico assicurato dalle professionalità degli operatori sanitari che da mesi stanno lavorando per assicurare ai pazienti positivi il massimo delle cure con impegno, professionalità e passione”.

“Anche in quest’occasione la scelta di realizzare il Covid Center all’interno dell’Ospedale del Mare risulta vincente – spiega Ciro Verdoliva -. Un paziente affetto da un tumore e anche da Covid non può certo aspettare di negativizzarsi per affrontare il necessario intervento chirurgico. Con il Covid Center dell’Ospedale del Mare situazioni come queste possono essere gestite in assoluta sicurezza”.