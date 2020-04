“Con il supporto della polizia locale e con la presenza dell’assessore Raffaele Petrone è stata effettuata ieri 15 Aprile 2020 una sanificazione straordinaria in tutte le zone della Cittadella.” Scrive in un post il Sindaco Bene continuando “Il mio ringraziamento va alla Aereosol DDD di Paolo Arrichiello che si é occupata della disinfezione svolgendo un lavoro impeccabile”.

Questo intervento è frutto dell’ennesimo atto di solidarietà, da parte di un imprenditore in sostegno alla Nostra Città.

L’assessore Petrone sottolinea che sono state percorse tutte le strade della zona Cittadella a partire dal confine con Casalnuovo in via Giacinto Gigante, percorrendo la via Nazionale, via Garibaldi, per arrivare fino alla zona Lufrano e poi di nuovo in senso opposto passando da via Giotto e traverse, via Capri, via Ventotene e traverse fino a chiudere il cerchio.

La sanificazione ha riscontrato la soddisfazione di molti residenti, che hanno postato foto ed espresso commenti positivi sugli immancabili social.