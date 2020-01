San Mauro Abate ieri e oggi

di Margherita De Rosa – Anche quest’anno, com’è antica tradizione, si è celebrata la festa legata alla traslazione delle reliquie del Santo Patrono della città di Casoria, San Mauro. L’evento ha però avuto una connotazione assai particolare, soprattutto nel giorno della Vigilia della ricorrenza, vale a dire sabato 3 luglio, allorché, a seguito dei sentiti momenti di preghiera, si è potuto assistere a quella che un tempo fu la reale vicenda da cui si generò il culto a San Mauro e che vide protagonisti un cavaliere ed il suo fido destriero, il quale, passando in prossimità del luogo dove risiedevano gli abati benedettini non volle proseguire il suo percorso e si arrestò, senza che nessuno riuscisse a far si che riprendesse l’iniziale cammino . Fu così che un abate intervenne, chiedendo al cavaliere se avesse con sé qualcosa che era appartenuto ad un santo, ebbene, l’uomo era realmente in possesso di un dito di San Mauro Abate; lo straordinario evento fu interpretato come la manifestazione della volontà del Santo di rimanere nella terra di Casoria, laddove oggi sorge la Basilica di San Mauro. Sulla base dell’antica storia, dunque, la città ha potuto vivere momenti emotivamente coinvolgenti, finalizzati sia al recupero di memorie spesso obliate sia al rinnovamento del culto per un Santo che ha scelto questa terra per proteggerla paternamente.il giorno 14, a seguito della santa Messa, la precessione del Busto argenteo del santo Patrono si è snodata per alcune vie della città, salutata con affetto da un popolo che, pur tra mille contraddizioni, non smette di amare e venerare il suo santo, che non a torto, per i tanti segni dati nel tempo, è definito “il Gran Santo”: è più che giusto, pertanto, che si dia inizio alla valorizzazione di una tradizione anche per il tramite del recupero delle belle usanze di ieri, fine per il quale si adopera da anni don Mauro Zurro, il preposito curato della Pontificia basilica di San Mauro, poiché solo in tal modo sarà possibile ritrovarsi nella dimensione antica e sempre nuova, che è poi la realtà insostituibile della fede, che aggrega, superando gli steccati ideologici e sociali e, in nome del Santo, fa si che ci si senta, nel concreto del vivere, veramente “popolo di Dio”.

Momento ancora più suggestivo, quello del 15 sera, che ha visto avvicinarsi centinaia di fedeli al Cardinale Crescenzio Sepe, che ha presieduto la celebrazione conclusiva dei festeggiamenti, incitando il popolo alla sequela del Santo emblema dell’obbedienza e salutando tutti, paternamente, con il suo, ormai tradizionale e bene augurante “a Maronn v’accunpagne”: e che la Vergine e San Mauro affianchino il popolo di Casoria e l’umanità tutta, stanca , sì, ma ancora desiderosa di ritrovarsi sotto un solo vessillo per cantare insieme la gioia dell’essere figli di uno stesso Dio: ed è questo, ancora una volta, il miracolo compiuto dal nostro, amatissimo “gran Santo”!