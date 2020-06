SALVATORE IAVARONE: VIA ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA RAMPA CASORIA-CASAVATORE

A breve inizieranno le operazioni di pulizia sulla rampa Casoria-Casavatore della SP1. La strada, per anni utilizzata come discarica abusiva da automobilisti incivili, è restata chiusa per moltissimo tempo a causa dell’inagibilità causata dalla presenza di numerosi rifiuti ingombranti sulla carreggiata. Tramite un post su Facebook il coordinatore dei Verdi Area a Nord di Napoli, il Consigliere comunale casoriano nonché Presidente Commissione comunale Assetto del Territorio, Salvatore Iavarone, ha annunciato la partenza dei lavori di smaltimento a partire dalla settimana prossima. L’arteria, di competenza del comune di Napoli, è stata a lungo protagonista di un contenzioso tra i comuni di Casoria e Casavatore, ma adesso grazie all’insistenza dell’assessore del comune di Napoli Raffaele Del Giudice l’Asia provvederà finalmente alla risoluzione di questo annoso problema. D’ora in poi servirà la cooperazione di tutti per mantenere alti gli standard di igiene e pulizia sulle carreggiate della rampa. Verrà inoltre garantita pulizia giornaliera e controllo da parte delle forze dell’ordine, oltre all’installazione di telecamere.

