Salvatore Iavarone – Coordinatore dei Verdi dell’Area a Nord di Napoli

di Gianni Bianco – Quarantadue anni, avvocato, giornalista, esperto di fondi europei per la pubblica amministrazione, almeno la metà vissuti in politica da consigliere ed assessore, componente dell’Ato (ambito territoriale ottimale) . Salvatore Iavarone ha mosso i primi passi in politica da rappresentante degli studenti universitari. Questa esperienza comune nella città di Sant’Antonio favorirà la nascita del Circolo universitario di Afragola, associazione che metterà insieme una serie di esperienze umane e professionali che produrranno tante iniziative a livello sociale, culturale, sportive. Un periodico tutt’ora vivo e vegeto e di grande qualità: “Informacittà”. Il Circolo universitario nel tempo ha conservato un numero consistente di aderenti, soprattutto amici, che nel tempo mai hanno fatto mancare il loro sostegno. Iavarone alla prima esperienza elettorale organizza una lista civica contro Enzo Nespoli, ottiene un lusinghiero risultato ma non è eletto e soprattutto il centrodestra vince . Sono comunque le prove generali per la successiva esperienza in cui Iavarone é eletto consigliere, comunale per poi diventare assessore della Giunta Tuccillo. Le grande vivacità politica viene messa in campo con un serie di iniziative e scelte strategiche, di rilancio del territorio, soprattutto da assessore. Dopo anni di esperienza politica ad Afragola ritorna nella città dove ha vissuto quarant’anni Casoria. Alla prima candidatura è eletto consigliere comunale nella sua Casoria Viva nel maggio del 2019. Rappresentante della maggioranza a sostegno di Raffaele Bene, sin dal primo istante Iavarone si impegna con la stessa passione di sempre e nell’arco di un anno, risulta oggi essere, a detta di tutti, la migliore realtà politica di Casoria. Presidente della commissione assetto del territorio, capogruppo di Casoria Viva, propone spunti di riflessione dalle pagine di “Casoria due” degne di nota. Dalle pagine del settimanale del decano del giornalismo casoriano Nando Troise, arrivano settimanalmente proposte e indicazioni per un’azione più incisiva dell’amministrazione Bene, sono in tanti ad apprezzarne i contenuti. L’azione politica di Iavarone è parallela oggi alle elezioni più singolari della storia italiana, le Regionali che vedranno la vittoria certa del governatore uscente Enzo de Luca ma che si svolgeranno all’ombra di un ombrellone. La città di Casoria è uscita come tutta l’Italia dal Lockdown eppure qui la chiusura continua a resistere, parlo della chiusura politica non certo delle attività. Ad accrescere l’interesse verso la figura controcorrente di Iavarone è oggi la sua nomina a Coordinatore dell’Area a Nord di Napoli per il Movimento dei Verdi di Francesco Emilio Borrelli, Coordinatore regionale e consigliere regionale uscente a sostegno di De Luca. “Nasce su basi solide, ma vogliamo crescere per influire sulle scelte dei prossimi anni.”, questa una parte del comunicato di Borrelli per motivate l’indicazione di Salvatore Iavarone. Sono parole ricche di significato se si tiene conto che l’Area nord è quella della Terra dei fuochi, del Cantariello a Casoria, della Scafatella ad Afragola, l’inceneritore di Acerra. In tutti questi problemi Salvatore Iavarone ha cercato e trovato le soluzioni più che fare come tanti altri, parlarne. Adesso è il momento di continuare nell’impegno politico ma con una visione più ampia, una platea più vasta di cittadini. L’ambiente, la legalità, il lavoro, le risorse da captare dalla regione Campania, quelle della Comunità europea, in un sistema ecosostenibile, queste le nuove sfide. Soprattutto la modernizzazione degli Enti campani, del loro rilancio economico-finanziario. Il Covid_19 ha proposto nuove forme di comunicazione e di rapporti umani. Si è passati, finalmente, dalla fase analogica a quella digitale, speriamo avvenga anche in politica. La rivoluzione ci sarà e metterà da parte da qui a cinque anni i padroni e i padrini della politica abituati a forme arcaiche di consenso a Casoria come altrove. Sarà il caso di “osare di più”, di costruire un nuovo obiettivo per accompagnare lo sviluppo dell’area a nord di Napoli e Salvatore Iavarone farà la sua parte, ne ha le capacità, le competenze e soprattutto il carattere. Tutto questo è racchiuso in una frase di Jim Morrison che sembra essere adatta per lui e spero possa essere da stimolo e augurio: “A volte il vincitore è un sognatore che non ha mai mollato”.

