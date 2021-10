Sabato 16 ancora vaccinazioni all’Ospedale Camilliani

Sabato prossimo, 16 ottobre dalle ore 12.00 alle 16.00, presso il Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà, ospedale dei Camilliani riprenderanno le vaccinazioni anti Covid19 per i soli residenti nel territorio di competenza dell’Asl Napoli 2 nord.

In particolare sarà impartita la terza dose alle persone che hanno già compiuto 60 anni che hanno fatto l’ultima dose del vaccino da almeno sei mesi. Ed in generale tutti i pazienti fragili (malati cronici gravi, immunodepressi, ecc…) che sempre hanno fatto l’ultimo vaccino almeno sei mesi fa.

Potranno vaccinarsi anche i ragazzi dai dodici anni in su che non sono mai stati sottoposti a nessuna vaccinazione anti-Covid19 e gli operatori sanitari, sempre se residenti nel territorio dell’Asl Napoli 2 Nord.