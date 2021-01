S. Mauro, si rinnova la tradizione della festa religiosa

La comunità religiosa di Casoria si stringe quest’anno ancor più con fede e speranza al proprio Santo Patrono, San Mauro.

Tuttavia anche i festeggiamenti in onore di San Mauro non possono non tenere conto delle limitazioni imposte dal Covid19.

Quest’anno infatti, per effetto del coprifuoco imposto dalle 22.00 alle 05.00 di ogni giorno, viene meno la tradizionale apertura notturna alla vigilia del 15 gennaio.

A beneficio dei fedeli pubblichiamo il dettagliato programma delle celebrazioni. Tra cui spicca la celebrazione eucaristica delle 18.30 presieduta da mons. Gennaro Acampa, vescovo ausiliare di Napoli.

Restano per tutti coloro che vorranno partecipare a qualsiasi celebrazione gli obblighi previsti dalle norme anti-Covid in vigore. Si raccomanda inoltre di attenersi scrupolosamente alle disposizioni che saranno impartite dal servizio d’ordine della parrocchia.