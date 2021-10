Ruiz e due volte Insigne: Il Napoli vola

Pratica Bologna archiviata senza particolari problemi e affanni. 3-0 e tuti a casa, con Insigne che questa volta non sbaglia dal dischetto addirittura per due volte. Il Napoli aggancia il Milan e tiene a debita distanza l’Inter che si posiziona a 7 punti dal duo di testa. Il primo tiro nello specchio arriva al 10′ quando Mario Rui ci prova con il mancino, ma Skorupski blocca centralmente. Al quindicesimo ripartenza del Napoli con Osimhen che avanza sulla destra e serve Insigne dalla parte opposta, il capitano prova a scavalcare Skorupski in pallonetto ma Medel di testa evita il gol deviando in calcio d’angolo. Ma il Napoli non si ferma, sente che il vantaggio è nell’aria e al 18′ Fabian Ruiz, servito da Elmas dopo un errore in difesa proprio di Medel , con una vera e propria perla di sinistro a giro pesca l’incrocio dei pali dove il portiere non può arrivare. Gli azzurri continuano ad attaccare e al 38′ l’arbitro non vede un fallo di mano di Medel in area: Il VAR richiama l’arbitro che lo assegna. Insigne dopo gli errori e le polemiche, tira e fa gol portando il Napoli sul 2-0.

Dominio totale nella ripresa e 60′ Osimhen ancora, si procura il secondo rigore della serata: ancora il capitano sul dischetto per il 3-0. Anguissa con un gran destro dai 25 metri che si stampa sulla traversa poteva calare il poker al 28’ e solo a 5 minuti dalla fine il Bologna si fa vivo dalle parti di Ospina che è bravo a deviare una punizione di Orsolini. Il Napoli vola e Domenica farà visita alla Salernitana per un derby che può valere al Napoli il primo posto in solitaria considerando che il Milan è impegnato all’Olimpico contro la Roma.

Fonte foto: La stampa