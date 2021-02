Rubrica Usi, costumi e consuetudini del mondo classico. Teneri capezzoli

I lemmi latini atti ad indicare il seno annoverano mammae, papillae, più particolarmente “capezzoli”, e ubera, ovverossia i seni nella loro capacità di provvedere al nutrimento, inclusi i capezzoli o le mammelle di una bestia. Papillae è la parola prediletta, laddove Catullo intenda menzionare il seno in uno scenario eroticamente tenero. Che aspetto avrebbero dovuto possedere i seni di una donna di gradevole aspetto? Si sarebbero dovuti presentare come discreti e comparabili ad una tondeggiante mela. Marziale si burla assai dei seni prosperosi: chissà, poi, perché! De gustibus! Ed il seno di una donna alla sua ennesima primavera? Qualcuno lo descrive come “pendulo”. Qualcuno di certo villano ed obbediente ad una convenzione stereotipata che tratteggiava le donne grandicelle come deformi e sgradevoli anziché vivacemente spumeggianti! Sul palcoscenico romano, poi, i seni traboccanti costituivano parte dei costumi per protagoniste esiguamente seducenti, ruoli interpretati, naturalmente, da attori “in trascinamento”. Mentre gli epigrammi greci descrivono minuziosamente i seni ideali, i poeti latini ne coltivano un interesse contenuto, almeno rispetto al moderno rimirare e sfiorare il seno muliebre. I seni sono osservati, precipuamente, come tratti dell’amenità o della impeccabilità delle forme femminili, quantunque Ovidio li reputi sollecitanti al tatto. Solo Ovidio? In una poesia che commemora uno sposalizio, Catullo esplora i teneris … papillis, “ teneri capezzoli” che, dopo l’amplesso da essi stimolato, farebbero riposare serenamente il coniuge. L’appello erotico, è da considerare, supporta la fedeltà, conduce alla procreazione e ad una vita sommamente appagante. Dacché tutti i frugoletti, nell’antichità, erano allattati al seno, esso era concepito, soprattutto, come un vessillo di maternità. Mastoi, bicchieri a forma di seno e rappresentazioni di seni sono tra le offerte votive, vota, reperite nei templi di divinità come Diana. La coppa a forma di seno può avere un significato religioso. Sarà a tale aspetto che si riferiva chi ha dissertato del seno a coppa di Champagne di Maria Antonietta, Giuseppina di Beauharnais e Madame de Pompadour? Il consumo di latte materno da parte di un adulto anziano o lì lì per perire configurava una possibile rinascita nell’aldilà. Nella tradizione etrusca, difatti, la dea Giunone, Uni, porge il suo seno ad Ercole quale cenno che possa accedere alle fila degli immortali. Il senso religioso potrebbe costituire il fondamento della vicenda di Pero offerente il latte materno al suo vetusto genitore, mentre fu imprigionato e condannato a morte per fame. La scena si trova tra i dipinti morali in una camera da letto pompeiana appartenuta ad un bambino, congiuntamente alla leggenda “Nella tristezza è l’incontro di modestia e pietà”. Servio consigliava di percuotere ritualmente i seni al fine di produrre latte per nutrire i morti. Plinio cataloga gli usi medicinali del latte materno e lo classifica come uno dei rimedi più efficaci per i disturbi degli occhi e delle orecchie. Si diceva che avvolgere la testa in un reggiseno curasse il mal di testa: provare per credere! Denudare il seno è uno degli atti delle donne, in particolare madri, per comunicare il lutto o per implorare clemenza. Esporre il seno in momenti di estrema costrizione emotiva valeva per esigere rispetto: è un’idea! I seni in vista, d’altronde, contenevano un intenso potere apotropaico. Giulio Cesare indicava che il gesto includesse un significato analogo nella cultura celtica: durante l’assedio di Avaricum, le matres familiae esibirono i loro seni e allungarono le braccia per domandare che le donne ed i bambini fossero risparmiati. Tacito divulga che le donne germaniche incitavano i loro uomini recalcitranti ad una battaglia ardimentosa, scoprendo violentemente i loro seni. Seppure il gesto sia mirante ad ispirare pietà e non desiderio sessuale, la bellezza dei seni così esposti è talora evidenziata e rimarcata. Il potere erogeno del seno non è stato del tutto ignorato: paragonando il rapporto sessuale con una donna a quello con un ragazzo, un tal romanziere d’epoca imperiale osserva che “il suo seno quando viene accarezzato procura il suo particolare piacere”. Properzio collega lo sviluppo del seno con le ragazze che raggiungono un’età per “giocare”. Non specifica il gioco e la sua natura! Tibullo analizza che una donna potrebbe vestire abiti ampi così che i suoi seni “lampeggino” quando si sdraia a cena…

