Rubrica “Usi, costumi e consuetudini del mondo classico”. Qui Roma: sesso e soldati

In fatto di sesso il machissimo soldato romano, tutto pettorali sotto la corazza, deve assolutamente palesare irreprensibile autodisciplina. D’altronde, come qualsivoglia romano libero ed onorevole! Si consideri che al soldato, responsabile d’infedeltà coniugale, scivolone assai frequente, viene attribuito un congedo disonorevole ed agli adulteri condannati è finanche interdetto l’arruolamento. Le condanne si prospettano davvero intransigenti: divieto d’accostarsi alle prostitute ed impedimento nello strizzare l’occhio ai magnaccia lì presenti. Prostitute, magnaccia? Sì, l’esercito romano, sia in marcia che in un forte, include le meretrici ed i loro sponsor tra i seguaci di campo. La loro presenza appare ovvia e naturale altresì citata, anzitutto, laddove può mutarsi in un problema da risolvere: Scipione Emiliano, ad esempio, durante l’assedio di Numanzia nel 133 a.C., respinge i seguaci sessuali del campo quale una delle misure per il recupero della ferrea disciplina incrinata dai piaceri della carne! Orbene, oltre le prostitute è plausibile menzionare altre forme di gratificazione sessuale a disposizione dei soldati? Certamente! L’uso degli schiavi e dei commilitoni. Si fa ma non si dice! Il comportamento omosessuale tra i soldati non è lontanamente ammesso, anzi, è oggetto di severissime sanzioni. Attenzione, compresa la pena di morte. Fidandoci di Polibio: l’attività omosessuale all’interno delle forze armate è punita con la fustuarium. Ahi, ahi, ahi che dolore! Una fustigazione fino al trapasso. Il sesso tra commilitoni, infatti, viola il decoro, giacché un uomo libero, nei fatti (e che fatti: scabrosissimi, scandalosissimi, indecenti davvero!) intrattiene una relazione sessuale (solo? Magari è sbocciato l’amore!) con un altro maschio nato libero. Un soldato ha sopra ogni altra cosa il dovere di difendere la propria ruvida mascolinità, la propria granitica virilità, la propria dura prestanza! Non può di certo permettere che il proprio possente corpo sia adoperato per fini erotici! E innamorarsi? Giammai! Deve concentrarsi sulle tattiche belliche, sull’azione militare, sulle strategie guerresche! Suvvia, che allontani le distrazioni carnali e sentimentali! Tale integrità fisica pare tuttavia in discrepanza con i limiti imposti sulle azioni del soldato quale uomo libero all’interno della gerarchia militare: incredibilmente, i soldati romani sono gli unici cittadini sistematicamente sottoposti a castighi corporali. L’integrità sessuale, evidentemente, contribuisce a discernere lo status del soldato, che altrimenti sacrifica parecchio della sua autonomia civile, rispetto a quella dello schiavo! Soltanto la rettitudine sessuale pare, quindi, porre una differenza tra soldato e schiavo!

