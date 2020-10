Rubrica: Usi, costumi e consuetudini del mondo classico. Maschere di bellezza

La creta continua a costituire un’eccezionale maschera di bellezza ma, probabilmente, oggidì, nessuna tra noi oserebbe tentare di sbiancare i denti sfregandoli con midollo di cerva mantecato, del resto sarebbe pressoché introvabile sul mercato! E la cipria? Sempre apprezzatissima, tanto più che non è a base di polvere di piombo! Sì, proprio lo stesso piombo presente nelle condutture degli acquedotti e nel vasellame! A Roma le cosmetae, specialiste dell’estetica, realizzavano ed applicavano le maschere. Ovidio consiglia di tenerle in posa per l’intera notte, aggiungendo che anche gli uomini ne facevano largo uso. Effettivamente, cera, rasoio e pinzetta erano strumenti utilissimi alla depilazione dei patrizi, avvezzi, altresì, al massaggio con crema idratante ed olio profumato; a seguire, non disdegnavano un goccio di leggero fondotinta. Le donne possedevano, in più, rossetti, ombretti per palpebre e sopracciglia, oltre che costoso kajal indiano per conferire profondità e drammaticità allo sguardo. Naturalmente, adoravano gli abiti, essenziale strumento di seduzione assieme ai gioielli, di cui caricavano il corpo. In un momento socialmente difficoltoso e politicamente complesso, nel 215 a.C. le autorità vietarono d’abbigliarsi con vesti sgargianti ed appariscenti nonché d’indossare più di mezza oncia d’oro. Eh, no! Le donne scesero in piazza, si opposero vivacemente al provvedimento, protestarono animatamente, reclamarono energicamente e pretesero l’abrogazione del divieto in nome del sacrosanto diritto di piacere e piacersi!

