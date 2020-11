Rubrica Usi, costumi e consuetudini del mondo classico. Il rito funebre a Roma

I morti a Roma sono tributati d’enorme attenzione nel momento del trapasso. Di notte e frettolosamente, si celebrano le esequie di indigenti e giovinetti; di giorno e sfarzosamente, si commemorano gli adulti che, in vita, erano dotati d’autorevolezza ed influenza. Inequivocabile, perché alla morte si attribuisce un significato d’ordine sociale: essa, infatti, costituisce, ovviamente per i possidenti, il passaggio delle proprietà agli eredi mediante il testamento, variando la composizione della gens. Quando, oramai, il moribondo è al termine dell’agonia viene convocato al capezzale il parente più prossimo che, con un bacio sulla bocca, raccoglie con l’ultimo spirito vitale l’anima del defunto al quale, indi, chiude gli occhi. Da questo preciso istante avviene la

conclamatio con la quale si ripete il nome del defunto sino al momento della sepoltura.

Questa ritualità è utile a scongiurare la congettura d’una morte apparente del defunto; esso viene deposto in terra con in bocca una moneta per pagare Caronte il traghettatore dell’aldilà.

Il morto, poi, è preparato per essere mostrato sul letto funebre,prothesis, dai libitinarii , gli addetti alle pompe funebri.

Il funus, ovverosia il trasporto funebre, avviene taluni giorni dopo l’esposizione pubblica del corpo del morto. La pompa, cioè il corteo funebre, è preceduto da suonatori, portatori di fiaccole e

praeficae, donne prezzolate ed abbandonate ad iperboliche, esagerate, sontuose manifestazioni di strazio e dolore. Lo spettacolo è davvero solenne ed imponente, in special modo poiché i parenti del trapassato indossano imagines riproducenti le fattezze dei più insigni ed illustri antenati della gens. Polibio afferma:“…chi può esservi, che vedendo riunite le immagini, per così dire vive e animate, di quei grandi uomini onorati per il loro merito, non venga stimolato da un tale spettacolo? Si può vedere qualcosa di più bello?”

Successivamente, nel foro un parente pronuncia la laudatio funebris. La sepoltura è effettuata oltre la cinta muraria. Fino all’età repubblicana il cadavere subisce la cremazione; in seguito, prevale l’inumazione. Oltre a questi due diffusi riti, Lucrezio descrive l’usanza orientale, ripresa in alcuni casi a Roma, di imbalsamare con il miele i defunti. La cena feralis, il banchetto funebre, si svolge nei pressi della località del funerale ed ha il carattere di un pasto offerto alle divinità. Al contempo, tale cerimonia permette ai familiari di decontaminarsi dalle impurità cui si sono sottoposti

nel corso del trasporto del caro estinto. A nove giorni dal decesso, l’abitazione dell’esanime viene spazzata e lavata ed i suoi familiari, di bianco abbigliati, durante un ulteriore convito, dichiarano concluso ufficialmente il tempo del lutto.