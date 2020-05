Rubrica: “Usi, costumi, consuetudini del mondo classico”. Hic hic, m’è preso il singhiozzo!

Può accadere, talora nelle circostanze meno appropriate, che il diaframma ed i muscoli costrittori della glottide, bruscamente, simultaneamente ed involontariamente si contraggano. Un rimedio pare esista e che addirittura funzioni! Tre sono le mosse ed i relativi tentativi: trattenere il respiro (senza rischiare l’asfissia!); produrre gargarismi (solo con acqua naturale; vietatissimi gli alcoolici!) e, se proprio il fastidio dovesse persistere, attivare una definitiva e risolutiva azione di disturbo: stimolare, sollecitare, stuzzicare il naso finché non si starnutisce! Pare che a tal punto, il singhiozzo cessi! C’è da fidarsi: l’autore della prescrizione è un accreditato e celebre medico greco, Erissimaco, vissuto nel IV secolo a.C. ad Atene, laddove frequentava l’élite intellettuale. Di ciò c’informa Platone: Erissimaco è uno degli ospiti del banchetto tenutosi nel 416 a.C. nell’abitazione di Agatone, poeta tragico emergente, per accogliere festosamente la vittoria ottenuta da questi alle Grandi Dionisie. Siedono con lui intellettuali del calibro di Fedro, Pausania, Aristofane e Socrate, ciascuno dei quali viene invitato a declamare parole in lode ed encomio di Eros.

Aristofane, probabilmente perché ha esagerato con il cibo, forse perchè ha bevuto qualche calice di troppo (pettegolezzo d’un indiscreto Platone, shhh…), ostacolato da un irrefrenabile singhiozzo, non riesce a pronunciare il suo discorso. Erissimaco gli suggerisce la sua originale cura in tre tempi e di lì a poco il singhiozzo svanisce. Aggiungerei, faustamente per noi, in quanto Aristofane narra uno dei miti platonici più suggestivi, ammalianti ed affascinanti: l’androgino.

Le va di assaggiarne il gusto? Ebbene, rubacchiando dal Simposio di Platone:

“Un tempo – egli dice – gli uomini erano esseri perfetti, non mancavano di nulla e non v’era la distinzione tra uomini e donne. Ma Zeus, invidioso di tale perfezione, li spaccò in due: da allora ognuno di noi è in perenne ricerca della propria metà, trovando la quale torna all’antica perfezione.”

Ah, l’amour, croce e delizia oltre le latitudini ed al di là del tempo!