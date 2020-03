Rubrica: “Usi, costumi, consuetudini del mondo classico”. Bamboline d’avorio e cavallucci di terracotta

Notizie letterarie e reperimenti archeologici ci inducono al sorriso, osservando le bambine ed i bambini di qualche millennio fa, intenti ai loro giochi. Come si divertivano? Con Capita et navia, “testa o croce” o con Par impar, “pari o dispari”: si giocava serrando nel pugno qualche sassolino e lanciando una sfida all’avversario affinché indovinasse se fossero di numero dispari o pari. Adorati e diffusi erano la pila, la palla; il turbo, la trottola; l’orbis, il cerchio in legno che si faceva correre con l’ausilio di un clavis, un bastone. Ed ancora i dadi, le altalene, mosca cieca! I più fortunati possedevano giocattoli. Per le bimbette, bambole in legno, terracotta, avorio ed ebano. Esse sono state, soventemente, rinvenute in tombe squisitamente femminili e venivano reputate un valido contributo nell’insegnare alle bambine quale sarebbe stato, divenute adulte, la loro funzione di mogli e di madri. Giunto il tempo delle nozze, l’età legale era statuita a dodici anni, le bambole venivano offerte dalla sposa a Diana o Venere. Per i bimbetti, aquiloni, carretti di fogge e dimensioni varie, animali come ochette, caprette, cavallini, merli e pappagalli. Chissà se tali animali fossero felici d’esser trattati come balocchi!

